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Neofitu: “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız iki devleti unutsunlar”

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Neofitu: “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız iki devleti unutsunlar”
Neofitu, KKTC Meclisi’nde federasyon çözümünün iptalinin görüşülmesi konusuna da değinerek, “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız iki devleti unutsunlar” şeklinde konuştu.

Müzakereci Özdil Nami’nin “Reuters” haber ajansına yaptığı açıklamalar Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerce tepkiyle karşılandı.

Politis ve diğer gazeteler, Müzakereci Özdil Nami’nin “Reuters” haber ajansına yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Kıbrıs Rum tarafının tutumu sebebiyle başarısızlığa uğraması durumunda, Kıbrıslı Türklerin statüsünün ne olacağının, müzakereler başlamadan önce dile getirilmesi gerektiğini söylemesine Rum siyasilerden tepki geldiğini yazdılar.

Gazete: “Nami Herkesi Kızdırdı – Adaylar, Kıbrıs Türk Müzakereci ve Birbirlerine Saldırdılar” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Türk müzakereci Nami’nin söz konusu açıklamalarının Rum siyasi partileri ve başkanlık seçimi adayları tarafından topluca kınandığını yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs Türk tarafının açıklamalarının “ortamı bozduğunu” iddia etti.

Neofitu, KKTC Meclisi’nde federasyon çözümünün iptalinin görüşülmesi konusuna da değinerek, “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız iki devleti unutsunlar” şeklinde konuştu.

AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas adına açıklamada bulunan Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis, Nami’nin sözlerinin kabul edilemez olduğunu savunurken, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Nami’nin sözlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tavizkar tutumunun sonucu olduğu iddiasında bulundu.

Papadopulos, Nami’nin sözlerinin “Kıbrıs Türk tarafının uzlaşmaz tutumunu göstermekle kalmayıp, Türkiye’nin politikalarıyla tam bir uyum içerisinde olduğunu gösterdiğini” savundu.

Diğer bir başkan adayı Yorgos Lillikas ise, hiçbir devletin KKTC’yi tanımasının söz konusu olamayacağını, Kıbrıslı Türklerin, “geleceklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde mi yoksa izolasyon altında ve Türkiye’nin gölgesinde mi olacağına karar vermeleri gerektiğini” iddia etti.

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