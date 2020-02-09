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Neofitu Mayıs ayından sonra yeni girişim olacağı iddiasında bulundu

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Mayıs ayından yılsonuna kadarki sürede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişim gerçekleşeceğine inandığını belirtti.
Neofitu Mayıs ayından sonra yeni girişim olacağı iddiasında bulundu

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Cuma gecesi Güney Lefkoşa’da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptıklarını belirtti.

Habere göre Neofitu konuşmasında özetle, Mayıs ayından yıl sonuna kadarki sürede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni bir girişimin başlayacağına inandığını belirtirken bu tarihe kadar herkesin kendi hatalarını kabul etmesi ve yeni bir sayfa açması gerektiğini ifade etti.

Neofitu ayrıca, AB’nin iki devletli bir çözümü veya bir konfederasyonu asla kabul etmeyeceği iddiasında bulunarak iki toplumlu iki kesimli federasyondan başka çözüm şeklinin olamayacağını savundu.

Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümünü istemediği yönündeki iddiaların ise gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü.

Aynı etkinlikte konuşmacı olarak yer alan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, “durumun Neofitu’nun söylediği gibi olmasını dilediğini” ifade etti.

Kiprianu, “Keşke durum Neofitu’nun dediği gibi olsa ve işgal bölgelerindeki seçimlerden sonra müzakereler başlasa” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlaması yönünde girişim üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in bu yönde hareket etmesi durumunda Anastasiadis’i destekleyeceklerini vurguladı.

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