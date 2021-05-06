  • BIST 1.424
  • Altın 479,535
  • Dolar 8,3130
  • Euro 10,0093
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

Neofitu Miçotakis'le Temaslarda Bulundu

» »
DİSİ Başkanı Averof Neofitu dün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştü.
Neofitu Miçotakis'le Temaslarda Bulundu

DİSİ Başkanı Averof Neofitu dün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştü.


Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le biraraya geldiğini yazdı.


Habere göre Neofitu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Miçotakis’le özlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şahsı ve Yunan hükümetinin Kıbrıs davasında kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini dile getirdi.


Açıklamasında Cenevre konferansına da değinen Neofitu, konferansın, “Türk tarafının kabul edilemez ve uzlaşılmış çerçeve dışı tezleri karşısında kendi tezlerinin doğruluğunu ortaya koyan bir durak olduğu” iddiasında bulundu.
Miçotakis’le Avrupa Konseyi toplantısını da ele aldıklarını ifade eden Neofitu, “Türkiye’nin Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerinde iyi niyet göstermesi gerektiğini” öne sürdü.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSAİ KTBB Başkanı Özçınar ile görüştü06 Mayıs 2021 Perşembe 10:32
  • 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı06 Mayıs 2021 Perşembe 10:26
  • Parke Taşını Kafasına Vurdu06 Mayıs 2021 Perşembe 10:24
  • Dün Lefkoşa'ya Sevki Sırasında Vefat Eden Bebeğe Otopsi Yapılıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 10:22
  • Kadın Öyküleri Derneği Yerel Yönetimlerle İşbirliği Kararı Aldı06 Mayıs 2021 Perşembe 10:16
  • Meteoroloji'den yangın uyarısı06 Mayıs 2021 Perşembe 09:19
  • Zorlu Töre'nin kardeşi Bozdağ Töre Hayatını Kaybetti06 Mayıs 2021 Perşembe 09:16
  • Rehberlik Söyleşileri Devam Ediyor06 Mayıs 2021 Perşembe 09:00
  • Rehberlik söyleşileri devam ediyor…06 Mayıs 2021 Perşembe 08:58
  • İtfaiye memurunun eşi isyan etti06 Mayıs 2021 Perşembe 08:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti