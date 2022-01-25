Neofitu, Mısır Büyükelçisiyle Görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Amr Hamza’yla görüştü.
Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Amr Hamza’yla biraraya geldiğini yazdı.
Gazete, Neofitu-Hamza görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirtirken Neofitu’nun diplomatik düzeydeki temaslarının süreceğinin de altını çizidi.
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