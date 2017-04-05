 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.322
  • Altın 148,312
  • Dolar 3,6684
  • Euro 3,9206
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Neofitu: "Müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz"

»
Neofitu: "Müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz"
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ilk oylamada çekimser kalan DİSİ’nin Enosis Plebisitine ilişkin değişiklik yasa önerisinin 7 Nisan Cuma günü Rum Meclis’inde görüşüleceğine dair söz verdi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ilk oylamada çekimser kalan DİSİ’nin Enosis Plebisitine ilişkin değişiklik yasa önerisinin 7 Nisan Cuma günü Rum Meclis’inde görüşüleceğini, bunun ardından müzakerelerin 11 Nisan’da yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

RİK’e konuşan Neofitu, müzakerelerin yeniden başlamasının, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler için olumlu olduğunu, vatandaşları rahatlattığını, çünkü çözümle ilgili umutların yeniden doğduğunu ifade etti.

11 Şubat’taki Rum meclis oylamasında ELAM’ın enosis referandumunun okullarda kutlanması yönündeki önerisi DİSİ milletvekillerinin çekimser kalmasıyla onaylanmıştı. Rum meclisinin enosis hakkındaki kararını “vahim bir hata” olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu hatanın müzakere zeminini ortadan kaldırdığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel’de yaptığı 1 saat 15 dakikalık görüşmenin ardından, gelişmelere bağlı olarak 11 Nisan Salı günü müzakerelerin yeniden başlayabileceğini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos “öngörülemeyen gelişmelerden” söz etti04 Nisan 2017 Salı 11:08
  • Larnaka Marinasına “Karpaz Gate Marina’yı” işleten şirket de talip04 Nisan 2017 Salı 11:05
  • Kıbrıs'ın güneyinde işsizlik oranında düşüş04 Nisan 2017 Salı 11:04
  • Rum partiler liderler yemeğini değerlendirdi04 Nisan 2017 Salı 10:30
  • Pulya avının önlenmesi operasyonlarının bilançosu büyük04 Nisan 2017 Salı 10:23
  • Kasulidis: "Kıbrıs Türk tarafının tezleri Denktaş’ın zamanından bu yana aynı"04 Nisan 2017 Salı 10:23
  • Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarına ilişkin yeni düzenlemeler03 Nisan 2017 Pazartesi 17:14
  • Midesinde 800 gram kokainle Larnaka’ya geldi03 Nisan 2017 Pazartesi 17:13
  • EDEK Güney’de referandum istiyor03 Nisan 2017 Pazartesi 17:12
  • DİKO ile AKEL arasında DİSİ yasa önerisi zıtlaşması03 Nisan 2017 Pazartesi 17:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti