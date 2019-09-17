Neofitu Rus Büyükelçi’yle görüştü

Haravgi gazetesinin haberine göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dün Rusya’nın Güney Kıbrıs büyükelçisi Stanislav Osatchiy’yle görüşerek, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Neofitu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinin belirlenmesi için zirve toplantılarına veya konferanslara ihtiyaç olmadığı görüşü konusunda bilgilendirme temaslarına devam edeceğini belirterek, BM kararları temelinde iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne bağlılığını vurguladı.

Rusya’nın Kıbrıs sorununa ilişkin herhangi bir tez değişikliğinin olup olmadığının sorulması üzerine ise Neofitu, “uluslararası toplumun BM kararlarına saygı duyduğunu ancak her ülkenin kendi çıkarlarını da kolladığının bilinmesi gerektiğini” ifade etti.