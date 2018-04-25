Neofitu: "Siyasi eşitliği kabul ederek kendi sınırlarmızı aştık"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs Rum tarafının “siyasi eşitliği kabul ederek” kendi sınırlarını aştığını iddia etti.Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına yanıt verdiğini yazdılar.

Habere göre Neofitu, dün yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Rum tarafının, siyasi eşitliği kabul ederek, tarihi nitelikteki sınırını aştığını ve Guterres çerçevesi temelinde müzakerelerin devam etmesine hazır olduğunu açıklamanın Kıbrıs Türk tarafının elinde olduğunu” iddia etti.

“Kıbrıs’ın 1974’ten beri bölünmüş olmasının sebebinin Türk işgali olduğunu” ileri süren Neofitu, hedeflerinin adayı yeniden birleştirmek olduğunu, ancak yenden birleşmenin koşulunun insan haklarına ve AB ilkelerine saygı duyulması olduğunu savundu.

Neofitu şunları söyledi: “Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüşümü olacak iki toplumlu iki kesimli federal bir devlette siyasi eşitliği kabul ederek kendi tarihi sınırını aşmıştır. Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmedik, görmeyeceğiz, siyasi açıdan eşit toplum olarak görüyoruz. Ancak bir şey var; bizim tarafımızdan siyasi anlamda eşit olarak tanınan bir azınlığın Kıbrıs Rum tarafına kararlar empoze ettiği noktaya varmayalım.”

Neofitu, “özgür ve birleşik bir Kıbrıs’ın yabancı garantörlere ve koruyuculara ihtiyacı olmadığını” da iddia etti.

Politis gazetesi ise, DİSİ ve CTP’nin dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla iki toplumlu iki kesimli federasyon tezine vurgu yaptıklarını belirterek, Neofitu’nun açıklaması ve CTP’nin yazılı açıklamasını haberinde aktardı.