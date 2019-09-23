Neofitu ve AKEL’den Kıbrıs sorununa dair açıklamalar

Politis gazetesi, Neofitu’nun, DİSİ’nin gençlik kolu NEDİSİ’nin Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununda başlayan kritik haftaya dair birtakım açıklamalarda bulunduğunu yazdı.



Habere göre Neofitu, referans şartlarını isteyen tarafın Rum tarafı olduğunu ve bu şartların en kısa zamanda hayata geçmesini istediklerini savundu.



Neofitu, referans şartlarında anlaşma sağlanmazsa, liderlerin New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapamama ihtimali bulunduğunu ifade etti.



Uluslararası unsurların Kıbrıs sorununda şekillendirdiği görüntünün ne olduğu konusunun herkesi düşündürmesi gerektiğini belirten Neofitu, 45 yıllık bir sorun için tarafların referans şartlarında anlaşma sağlayamadığı bir durumda, uluslararası toplumun da bu sorunu çözmek için enerji ve zaman ayırmasının mümkün olamayacağını kaydetti.



Neofitu, referans şartlarında anlaşma sağlanamamasından kimin sorumlu olduğunu bildiklerini; sorumlunun Türkiye olduğunu ve diyalogun başlamaması halinde, Türkiye’nin yarattığı gerginliğin devam etmesinden endişe duyduklarını iddia etti.

AKEL: “ULUSLARARASI CAMİADAKİ SAVAŞ LEHİMİZE SONUÇLANMADI”

Bu arada, AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis de, dün yaptığı açıklamalarda, uluslararası camiadaki “savaşın” Rum tarafı lehinde sonuçlanmadığını ve böylelikle Türkiye’ye, “kışkırtıcı olma” fırsatı doğduğunu savundu.

Gazeteye göre Hristofidis, bu “tehlikeli süreçten” kaçınmanın tek yolunun, müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu kaydederken, ilerleyen günlerin kritik olacağını ve Rum tarafının, Türk tezlerini reddederek iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü için talepte bulunması gerekeceğini belirtti.