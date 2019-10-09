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Neofitu ve Kiprianu Brüksel’de "Doğrudan Ticaret" mesaisi yapıyor

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, KKTC ile olan doğrudan ticaret konusunun gündeme gelmesini önlemenin de yer aldığı bir dizi konuda görüşme yapmak amacıyla dün Brüksel’e gitti.
Neofitu ve Kiprianu Brüksel’de "Doğrudan Ticaret" mesaisi yapıyor

Alithia ve diğer gazetelere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Maraş konusunda da bilgilendirmede bulunacak.

Gazete, Neofitu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamaya dayanarak, Neofitu’nun Avrupa Halk Partisi Başkanı Joseph Doll, Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, Avrupa Halk Partisi Genel Sekreteri Antonio Lopez Isturiz ile bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı. Habere göre Neofitu, Avrupa Halk Partisi grubu toplantısında bir de konuşma yapacak.
Yapılan açıklamada, Neofitu’nun ziyaret amacının, KKTC ile doğrudan ticaret konusunun yeniden gündeme gelmemek üzere geri çekilmesi olduğundan da bahsedildi. 

KİPRİANU’NUN TEMASLARI 

Alithia gazetesi, aynı haberin içerisinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Brüksel temaslarının amacının, doğrudan ticaret konusunun dondurulmuş durumda kalması, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının desteklenmesinin ileriye götürülmesi ve Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Maraş içerisindeki faaliyetlerini sonlandırması olduğunu yazdı.
Habere göre, Kiprianu, “Avrupa Parlamentosu’nda, Kıbrıs sorunu, adadaki mevcut durum, Türk tahrikleri ve Maraş’ta uygulanmaya çalışılan oldu bittiler konusunda önceden planlanan bir etkinliğin parçası olarak bulunduklarını” ifade etti. 

Haravgi gazetesine göre, Kiprianu dün Avrupa Sol Grubu’nun iki eş başkanı, geçmiş yıllarda Türkiye raportörlüğü de yapan Kati Piri ve Portekiz Sol Blok yetkilisiyle bir araya geldi.
Kiprianu, Brüksel temaslarına bugün de devam edecek.

“MARAŞ BELEDİYE BAŞKANI” DA BRÜKSEL’E GİDİYOR

Haravgi gazetesi, “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun açıklamasına dayanarak, “Maraş Belediyesi”nin gelecek pazartesi günü Avrupa Birliği’ni ziyaret edeceğini yazdı.
Habere göre, Yoannu bu açıklamayı, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ile yapmış olduğu görüşmenin ardından yaptı.
Yoannu, Avrupa Birliği ziyaretinden sonra İngiliz milletvekilleriyle de görüşeceklerini ifade etti. 

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