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Neofitu Yeni Demokrasi Başkanı Kiriakos Mitsotakis ile görüştü

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün, DİSİ merkez binasında kabul ettiği, Yunanistan’daki Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kiriakos Mitsotakis’i “Yunanistan’ın bir sonraki Başbakanı” olarak nitelendirdiği belirtildi.
Neofitu Yeni Demokrasi Başkanı Kiriakos Mitsotakis ile görüştü

Fileleftheros gazetesi “Onu Başbakan Olarak Zeytinle Taçlandırdı-Neofitu ve Mitsotakis Avrupa’nın Güvenliği ve Geleceği Hakkında Konuştu” başlıklı haberinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Yeni Demokrasi Başkanı Kiriakos

Mitsotakis arsındaki görüşmeye yer verdi.

Neofitu’nun, Mitsotakis’i “Yunanistan’ın bir sonraki Başbakanı” olarak nitelendirdiğini yazan gazete Neofitu’nun, Mitsotakis’e gümüşten bir zeytin tacı hediye ettiğini belirtti.

Habere göre Neofitu, Mitsotakis’e hediyeyi sunarken yaptığı konuşmada “Yunanistan’ın ve genel olarak helenizmin geleceğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Neofitu, ülkenin dizginlerinin, daha iyi bir Yunanistan ve daha iyi bir Avrupa için Mitsotakis’in eline geçeceğine olan inancını dile getirdi.

Neofiru ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yeni Demokrasi partisine başarılar diledi.

Yeni Demokrasi Başkanı Kiriakos Mitsotakis ise açıklamaları çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın ekonomik krizi ele aldığı yöntemden ilham aldığını belirtti ve Güney Kıbrıs’ın bu yöndeki çalışmalarına övgüler yöneltti.

Mitsotakis, DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu seçimleri ışığında vereceği mücadeleye desteklerini bir kez daha iletmek için Ada’ya geldiğini 

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