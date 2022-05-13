Neofitu, Yunan Müsteşarla Görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Yunanistan Turizm Müsteşarı Sofia Zaharaki’yle dün bir görüşme yaptı.

Alithia gazetesi “Yeniden Birleşme İçin Mücadele Veriyoruz” başlığı altında verdiği haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Yunanistan’ın Turizm Müsteşarı Sofia Zaharaki’yle bir araya geldiğini yazdı.

Gazeteye göre, Yunan müsteşara Güney Lefkoşa’daki “Elefteria Meydanı”nı gezdiren Neofitu’nun burada yaptığı konuşmada “Yeşil Hat’tan sadece birkaç adım ötede bulunduklarını” belirterek “yeniden birleşme için mücadele ettiklerini” iddia etti.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın başlıca gelir kaynağının turizm olduğunu da vurgulayan Neofitu, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında çok uzun yıllardan sonra ilk deniz seferinin de 18 Haziran’da yapılacağını hatırlattı.