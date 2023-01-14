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Neofitu, Yunan Turizm Müsteşarı’yla görüştü

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Neofitu, Yunan Turizm Müsteşarı’yla görüştü
Neofitu, Yunan Turizm Müsteşarı’yla görüştü

DİSİ Başkanı ve Rum Başkanlık Seçimleri Adaylarından Averof Neofitu, dün Yunanistan Turizm Müsteşarı Sofia Zaharaki’yle görüştü.

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı ve Rum Başkanlık Seçimleri Adaylarından Averof Neofitu’nun dün Güney Lefkoşa’da Yunanistan Turizm Müsteşarı Sofia Zaharaki’yle görüştüğünü, görüşmede iki ülke arasında turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre Neofitu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın turizm alanındaki desteği için Zaharaki’ye teşekkürlerini ileterek “güçlü Yunanistan güçlü Kıbrıs demektir” şeklinde konuştu.

Yunan müsteşar Zaharaki ise, ülkesi ve Güney Kıbrıs’ın turizm alanındaki işbirliğine ve alternatif turizm şekilleri bulunmasının gerekliliğine vuru yaptı.

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