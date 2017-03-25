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Neofitu’dan Yalanlama

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Neofitu’dan Yalanlama
DİSİ partisinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu arasındaki görüşmenin, KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleştiğine dair haberi yalanladığı ifade edildi.

DİSİ partisinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu arasındaki görüşmenin, KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleştiğine dair haberi yalanladığı ifade edildi.

Politis gazetesi, Rum kesiminde yayımlanan “Kipriako Pontiki” isimli haftalık gazetenin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu arasındaki görüşmenin Cumhurbaşkanlığında yapıldığına dair haberinin akabinde, DİSİ partisinin açıklama yaptığını ve bunu kesin bir dille yalanladığını yazdı.

Gazeteye göre DİSİ partisi açıklamasında, “Bahse konu habere ve diğer siyasi güçlerin açıklamalarına atfen, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Kıbrıs Türk lideri Sayın Mustafa Akıncı ile sözde yasadışı ‘başkanlık sarayındaki’ ofisinde bir görüşme yaptığını, kesin bir dille yalanlıyoruz. Sayın Neofitu hiçbir zaman, herhangi biriyle, bahse konu binada herhangi bir görüşme yapmamıştır” ifadelerini kullandı.

Gazete bahse konu haberin üzerine, DİKO, EDEK, Çevreciler ve Dayanışma Hareketinin, Neofitu’ya saldırdıklarını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “DİSİ Yalanlıyor Ama Konuya Netlik Kazandırmıyor- Averof’u Yemeğin Nerede Olduğunu Kendilerine Söylemeye Çağırıyorlar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, DİSİ partisinin görüşmenin Cumhurbaşkanlığında gerçekleştiğini yalanlayan bir açıklama yaptığını, fakat Neofitu’nun, Akıncı’yla nerede görüştüğünü ise açıklamadığını yazdı.

Haber Alithia gazetesinde ise “Averof Yalanlıyor- Hiçbir Zaman Sözde Başkanlığa Gitmedim” başlığıyla yer aldı.

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