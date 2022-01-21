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Neofitu’nun Büyükelçilerle Görüşmeleri Sürüyor

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Neofitu’nun Büyükelçilerle Görüşmeleri Sürüyor
Neofitu’nun Büyükelçilerle Görüşmeleri Sürüyor

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun büyükelçilerle Kıbrıs sorunu konusunda başlattığı görüşme turları çerçevesinde, dün de Fransız Büyükelçi Salina Grenet-Catalano ve Almanya Büyükelçisi Anke Schlimm ile bir araya geldiği bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun büyükelçilerle görüşmesinde Rum tarafının Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin sunduğu ön şartlar olmaksızın, diyaloga yeniden başlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini yazdı.


Haberde, Neofitu’nun, Kıbrıs sorunun çözüm çerçevesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uzlaşılmış zeminden uzak olamayacağını vurguladığı ifade edildi.


Gazete, Neofitu’nun ilerleyen dönemde yurtiçi ve yurtdışındaki temaslarını sürdüreceğini kaydetti.

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