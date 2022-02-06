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Neofitu’nun Söyleşisi

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, “Altihia” gazetesinde yer alan söyleşisinde kendisi ve DİSİ’nin Kıbrıs sorununa ilişkin bilindik tezlerini yineledi.
Neofitu’nun Söyleşisi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, “Altihia” gazetesinde yer alan söyleşisinde kendisi ve DİSİ’nin Kıbrıs sorununa ilişkin bilindik tezlerini yineledi.


Habere göre Neofitu söyleşisinde, gerek kendisi gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hedef ve arzusunun, Kıbrıs sorununun, Türkiye yüzünden içinde bulunduğu çıkmazın aşılması olduğunu iddia etti.


“Kıbrıs Hellenizminin veya Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin varlığının tehlikeye atılmasını asla kabul etmeyeceğini” belirten Neofitu, müzakere masasında ise, herkes için olumlu unsurlar içerecek öneriler getirmeleri gerektiğini ifade etti.


Anastasiadis’in gündeme getirdiği Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) Kıbrıs Rum tarafının çözüm için bir diyaloga hazır olduğunu kanıtlamayı amaçladığını öne süren Neofitu, Türkiye’nin ise çözüm temelinin değiştirilmesini empoze ederek kontrol edilemez ve saldırgan bir tutum sergilediğini iddia etti.


Neofitu, Kıbrıslı Rumların ne istediğini, Kıbrıslı Türklerin de nasıl düşündüklerini bildiğini de iddia ettiği söyleşisinde, Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun kendi kültürlerine, düşünce şekillerine ve niteliklere sahip olduklarını düşündüklerini, Türkiye için endişeli olduklarını öne sürdü.


“İki devletli çözümün veya işgal bölgelerinin Türkiye’yle entegrasyonunun Kıbrıslı Türk toplumunun sonu olacağı” iddiasında da bulunan Neofitu, “Kıbrıslı Türklerin, kendileriyle alakalı konularda özerklik istediklerini, Kıbrıslı Rumların da bunda hemfikir olduklarını” savundu.


Neofitu, “Kıbrıslı Rumlarla, Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçlarını bir araya getirerek Kıbrıs sorununun çözüm parametrelerini oluşturabileceklerini” öne sürerken, bu ihtiyaçları ise “Kıbrıs’ta iki varlıktaki iki otonom yönetimle, tek devlet varlığı ve AB ile BM’de tek ses” şeklinde nitelendirdi.

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