Neofitu:TMK'ya başvurmayın çağrısına, etkin devlet desteği de eşlik etmeli

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda, bıçağın ağzında bulunan Kıbrıs sorununda, Rum tarafı bedel ödemeden bataklıktan çıkmanın tek yolunun “müzakerelerin derhal başlaması” olduğunu, “uzayan çıkmazın ülkeye yeni oldubittiler getirdiğini” söyledi.

Gazetenin “Kesin cenaze törenine gidiyoruz, onlar orada biz burada kalıyoruz ve Türkiye yeni emrivakiler yaratarak yeni güç gösterisi resitali veriyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti de buna alet mi oluyor?” sorusuna karşılık Neofitu, “Kesin cenaze töreni, inisiyatif olmamasıdır. Bunun, öncelikle Maraş’ı kaybedeceğimiz ciddi etkileri olacak” dedi.

Neofitu, Rum Yönetimi Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın tavırlarının birbirinden farklı olduğu gözlemini ortaya koyan gazetenin “hükümet cephesinde Kıbrıs sorununda iki rota mı var?” sorusuna karşılık şu cevabı verdi:

“İki rota Kıbrıs sorununda var: Uzlaşılmış çerçevede çözüm isteyenler ile diğerleri. Bu uzlaşılmış çerçevede Başkanlığın ve DİSİ’nin ilan edilmiş tezleri birbiriyle örtüşür. Maalesef, Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çözüm çerçevesinden çıkması tehlikesi görüyorum. Ve maalesef bu idealdeki üniter devlet istikametine değil tam ters istikamete, iki devlet veya konfederasyon istikametine doğrudur.”

Neofitu’ya, DİSİ’nin Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’ten çok önde olduğu ve hemen şimdi çözüm istediği, Kıbrıs sorununda, ihtilaflarına rağmen AKEL ile aynı çizgide olduğu söylentileri hatırlatıldı. DİSİ’nin Kıbrıs sorununda sarsılmaz şekilde müteveffa Glafkos Klerides’in çizdiği yoldan gittiğini söyleyen Neofitu, “Başkan kimseden baskı kabul etmez. Nikos Anastasiadis yıllarca partimizin başkanlığını yaptı, tezlerinin ana sözcüsü ve partinin canlı tarihiydi” dedi.

Kentlerindeki gelişmeleri gördükçe Maraş kökenli Rumların öfkesinin daha da kabardığı belirtilerek iktidar partisi olarak onlara söyleyecek bir şeyleri olup olmadığı sorulduğunda “Maraşlıların öfkesi tamamen haklıdır” diyen Neofitu, “Maraş’ın kaybedilmesi yeni bir ulusal trajedi olacak, engellenmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Maraş kökenli Rumların kaçınılmaz olarak TMK’ye başvurmak ve başvurmamak ikilemine düşeceğini hatırlatan gazete, Rum yönetiminin Maraş kökenlilere nasıl yardımcı olacağını sorduğu Neofitu’dan şu cevabı aldı:

“Birinci olarak, Türkiye’nin de itaat edeceği ve uzlaşmazlığı kaldıracağı bilinciyle müzakerelerin derhal başlaması ile. Bizim taraf hazır olduğunu defalarca söyledi. Maraş’ı ancak çözüm perspektifi kurtarır. On yıllarca Kıbrıs sorununun Maraşlaşacağı korkusu ile Maraş meselesini öne çıkarmayı erteledik. Ve bugün maalesef sıfır toprak düzenlemesi riski altında kalma noktasına geldik.

İkinci olarak, devletin Maraşlılara ‘tazminat komisyonu’na başvurmayın çağrısına, Maraşlılara ve diğer göçmenlere dayanabilmeleri için devletin etkin desteğinin eşlik etmesi gerekir.”