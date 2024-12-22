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Neofitu’ya göre “tek çatı altında iki ev” tarzında bir çözüm bulunmaya çalışılacak

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DİSİ Milletvekili ve eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunuyla ilgili beklentisinin, “tek çatı altında iki ev” tarzında bir çözüm bulunmaya çalışılması olduğunu söyledi.
Neofitu’ya göre “tek çatı altında iki ev” tarzında bir çözüm bulunmaya çalışılacak

DİSİ Milletvekili ve eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunuyla ilgili beklentisinin, “tek çatı altında iki ev” tarzında bir çözüm bulunmaya çalışılması olduğunu söyledi.

Politis “Kıbrıs Sorununda Fast Track Süreç… Gelmekte Olduğunu Gördüğü Çözüm Planının ‘Tek Çatı Altında İki Ev’ Olduğunu Söylüyor ve Destekliyor” başlıklı haberinde, Neofitu’nun, Rum meclisinde 2025 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmanın ne anlama geldiğine dair Politis radyosuna verdiği söyleşiyi aktardı.

Gazeteye göre, Neofitu, Kıbrıs sorununda bundan sonra olacakları “Genişletilmiş konferans muhtemelen Şubat sonu Mart başı yapılacak. Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili çok kısa bir sürece mi gireceğimiz, yoksa kesin çıkmaz mı olacağı orada belirlenecek. Genişletilmiş görüşmede bütün taraflarda ortak istek olduğu saptanırsa, o zaman müzakereler bir fast track’ta, yani çok hızlı bir süreçle ilerleyecek.” ifadeleriyle dile getirdi.

Sonu gelmez müzakereler sürecinin son bulduğunu, açık uçlu müzakerelerin artık masada olmadığının yıllardır Güvenlik Konseyi kararlarında ve Genel Sekreter raporlarında ifade edildiğini hatırlatan Neofitu “Samimi konuşalım. Guterres çerçevesi de yok, Crans Montana’da görüşüldüğü gibi yönetim şekli ihtimali de yok.” dedi.

Neofitu, “Bir arsa içerisinde birbirine temas eden iki farklı ev gibi, bir çatısı Avrupa Birliği’nde, bir çatısı da BM’de olacak şekilde, serbest dolaşımı ve hükümranlığının tamamında Avrupa müktesebatının uygulanacağı, tek uluslararası temsiliyeti olan iki varlığın geniş özerkliğine dair bir anlaşma olması denenebilir.” vurgusu yaptı.

 Neofitu şunları da söyledi:

“60 yıldır ayrı yaşıyoruz ve ne zaman bir çözüm çabası olsa Türk istilasından endişelenmek yerine muhtemel çözümden kaygılanıyoruz. Fiili durum değişir mi diye kaygılanıyoruz ama işgalden kaygılanmıyor, fiili durumu bir çeşit istikrar ve güvenlik görüyoruz.”

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