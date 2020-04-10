Neonazi çetesinin lideri tutuklanamıyor çünkü 13 yaşında

Çok sayıda ülkeden katılımcıları olan Neonazi çetesi Feuerkrieg Division’ın kurucusunu Estonya polisi yakaladı fakat tutuklayamıyorlar.

Estonya’nın Eesti Ekspress gazetesi, ondan fazla ülkeden üyesi olan Neonazi çetesi Feuerkrieg Division’ın kurucusu ve liderinin kimliğinin saptandığını duyurdu.

Commander (Kumandan) mahlaslı çocuk, 13 yaşında olduğu için Estonya kanunlarına göre cezai sorumluluğa sahip değil. Bu yüzden de kendisine yaptırım uygulanamıyor.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, 13 yaşındaki çocuk yeni üyelerin bulunmasından ve çeteye katılmasından sorumluydu.

ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Almanya, Litvanya, Polonya, Hırvatistan, Hollanda, Letonya gibi pek çok ülkeden onlarca kişinin katıldığı Feuerkrieg Division, internet temelli bir oluşum.

Çoğu üyesinin 20 yaşının altında olduğu tahmin ediliyor. 2018 yılının ekim ayında kurulan Neonazi çetesinin üyelerinin nasıl patlayıcı yapılacağı ve silah edinileceği konusunda birbirleriyle paylaşım yaptıkları saptandı.

Feuerkrieg Division 8 Şubat’ta dağıldığını açıklasa da, üyelerinin kendi aralarındaki yazışmalarda yeni bir isimle devam edeceklerini söylediği belirlendi.