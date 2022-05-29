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Nepal’de, 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

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Nepal’in dağlık kesiminde içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu.
Nepal’de, 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
Fotoğraf: CNN International

Pokhara kentinden turistik dağ kasabası Jomsom’a gitmek üzere havalanan Tara Airlines’a ait uçağın inişe beş dakika kala kuleyle teması kesildi.

Havayolu şirketinin sözcüsü uçakta üç kişilik mürettebat ve 19 yolcunun bulunduğunu ikisinin Alman, dördünün Hindistan vatandaşı diğerlerinin Nepalli olduğunu açıkladı.

Uçağın akıbeti hakkında herhangi bir bilgi olmadığını, aramaların devam ettiğini belirten sözcü ordudan destek istendiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili sisli havanın helikopterlerin bölgede arama yapmasına engel olduğunu söyledi.

Pokhara ve Jomson’da sabah saatlerinde de yoğun sis olduğu uçakla temas kesildikten sonra havalanan bir helikopterin geri dönmek zorunda kaldığını anlattı.

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