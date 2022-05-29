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Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

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Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı. Kayıp uçağın izini sürmek için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklandı.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi. Yetkililer, uçaktan son sinyal alınan bölgedeki kötü hava koşullarının arama helikopterlerini engellediğini söyledi.

‘KÖTÜ HAVA ŞARTLARI ARAMA HELİKOPTERLERİNE ENGEL OLUYOR’

Uçuş izleme web sitesi Flightradar24, 9N-AET kayıt numarasına sahip kayıp De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter uçağının ilk uçuşunu Nisan 1979’da yaptığını duyurdu.

Nepal Sivil Havacılık Otoritesi yaptığı açıklamada, “Bir arama helikopteri, kötü hava koşulları nedeniyle uçağın yerini bulamadan Jomsom’a geri döndü.” dedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla bir havayolu yetkilisi, uçağın popüler bir turist ve hac bölgesi olan Jomsom’a varmak üzereyken bağlantısının kesildiğini aktardı.

Ülke basınında yer alan haberlere uçakta 4 Hindistan vatandaşı, iki Alman vatandaşı 16 Nepal vatandaşı ve üç mürettebat bulunuyor.

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