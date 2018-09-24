Nepal'de kaplan popülasyonu 9 yılda yaklaşık 2 kat arttı

Çevreciler ve yaban hayatı uzmanları tarafından yürütülen koruma çalışmaları sonucu Nepal'de 2009'dan bu yana kaplan popülasyonunun yaklaşık iki kat artarak 235'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede 2009'da 121 Bengal kaplanının kaldığını ifade eden uzmanlar, 9 yıldaki artışın oldukça sevindirici olduğuna işaret etti.

Nepal ve 12 diğer ülke, 2022 yılına kadar kaplan popülasyonunu iki katına çıkarma sözü vermişti. Nepal böylece kaplan popülasyonunu 2 katına çıkarma hedefine diğer ülkelerden önce varmış oldu

Aktör Leonardo DiCaprio gibi ünlü isimlerin de destek verdiği 2010 Kaplan Koruma Planı meyvelerini vermeye başlamıştı. 2016 yılında WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ve Küresel Kaplan Forumu vahşi kaplan popülasyonunun ilk kez 100 yılı aşkın süredir artmaya başladığğını duyurmuştu.

DiCaprio da Twitter'dan yazdığı mesajla Nepal'i kaplan popülasyonunu 2 katına çıkardığı için tebrik etti.

DÜNYADA 2500 BENGAL KAPLANI YAŞIYOR

Kaplanlar avlanma, doğal yaşam alanlarının kaybı ve ormanların yok edilemesi tehditleriyle karşı karşıya. WWF'nin verilerine göre dünyada vahşi doğada yaşayan yaklaşık 2500 Bengal kaplanı kaldığı sanılıyor.

Bu rakam 1990'larda 100.000'den fazlaydı.