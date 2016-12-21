Nepal'de regl olduğu için sürgün edilen genç kadın öldü

Nepal'de polis, regl olduğu için iyi havalandırılmayan bir barakaya kapatılan 15 yaşındaki genç kadının ölümünü araştırıyor. Genç kadının ısınmak için ateş yakıp boğulduğu düşünülüyor.

Eski bir Hinduizm inancı olan 'chhaupadi'ye göre regl olan ya da yeni doğum yapmış kadınlar 'kirli' olarak görülüyor.

Nepal hükümeti 2005 yılında bu ibadeti yasaklamış olsa da ülkenin batısındaki kırsal kesimlerde hala bu uygulamanın gerçekleştirildiği biliniyor.

Roshani Tiruwa adlı genç kadının cesedi babası tarafından başkent Katmandu'nun 440 kilometre batısındaki Achham bölgesinde yer alan bir köy olan Gajra'da taş ve çamurun arasında geçen hafta bulundu.

Bazı toplumlar regl olan kadınların tecrit edilmemesi halinde bir doğal afetin gerçekleşebileceğini düşünüyor. Kapatılan kadınlara yemek ve süt verilmiyor.

Çoğu zaman dışlanan kadınların bir barakayı paylaşmasına izin verilmiyor. Köyden uzağa kurulan barakalar, kışın dondurucu soğuklara, yazın ise çok sıcağa maruz kalabiliyor.

Bazı kadınların hayatlarının geri kalanında zihinsel ve fiziksel hastalıklardan muzdarip olduğu düşünülüyor.

Kadınların kimlerle görüşeceği, kime dokunabileceği ve nerede uyuyabileceğine sınırlamalar getiriliyor.

Nepal hükümeti ise bu geleneğe karşı çıkmak için yeteri kadar çaba göstermemekle suçlanıyor.