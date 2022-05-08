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Nepalli dağ rehberi 26’ncı kez Everest’in zirvesinde

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Nepalli dağ rehberi (şerpa) Kami Rita, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı’na 26’ncı kez çıkarak kendisine ait rekoru kırdı.
Nepalli dağ rehberi 26’ncı kez Everest’in zirvesinde
Fotoğraf: AA

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya Dağları yerlilerine ‘şerpa‘ adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyalara aşina şerpaların bölgeye gelen Batılı ziyaretçilere rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde ‘rehber’ anlamında kullanılıyor.

Press Trust of India’nın haberine göre 53 yaşındaki Rita, geleneksel güneydoğu sırt üzerinden 8 bin 848,86 metrelik dağa tırmandı.

Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Taranath Adhikari tırmanış sonrası şu açıklamaları yaptı: “Kami Rita kendi rekorunu ve tırmanışta yeni bir dünya rekoru kırdı.

Nepal Turizm Bakanlığı, zirveye tırmanmak için bu yıl 316 kişiye izin verdi.

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