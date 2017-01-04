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Neptün heykeline Facebook sansürü

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Neptün heykeline Facebook sansürü
Sosyal medya devi Facebook'un geliştirdiği yapay zeka uygulaması Rönesans'ın ünlü eserlerinden Neptün heykelini sansürledi.

Facebook’un sansür için geliştirdiği yapay zeka uygulaması tepki çekecek bir sansür uygulamasına neden oldu. Yapay zeka bir kullanıcının paylaştığı İtalya’da bulunan Röneans döneminin ünlü eserlerinden Neptün heykelini sansürledi.

İtalya’nın Bologna kentindeki Piazza del Nettuno civarında duran 3,2 metre yüksekliğindeki bronz heykelin fotoğrafını paylaşan Elisa Barbari isimli kullanıcı sansür uygulamasıyla karşı karşıya kaldı. Facebook, kullanıcının açıkça cinsel içerikli bir görüntüyü sunduğu için resmin kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

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Kullanıcı Elisa Barbari Daily Telegraph gazetesine, “Sayfamda heykeli tanıtmak istedim ancak Facebook heykelin cinsel açıdan açık bir görüntü olduğunu savundu. Bu delilik” şeklinde konuştu.

 
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