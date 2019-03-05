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Neredeyse Otoban Fiyatına Satılan Ultra Lüks Araç: Bugatti La Voiture Noire

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Bugatti'nin yeni mücevheri La Voiture Noire, 67 milyon TL'lik inanılmaz fiyat etiketi ile kendine 'uzaktan' hayran hayran baktırıyor.
Neredeyse Otoban Fiyatına Satılan Ultra Lüks Araç: Bugatti La Voiture Noire

Asfaltların yeni yakışıklılarının sergileneceği Cenevre Otomobil Fuarı resmen başladı. Fuar boyunca dünyanın en büyük otomobil firmaları, yeni modellerini sürücülerin beğenisine sunarken, İtalyan süper spor otomobil üreticisi Bugatti, özel üretim Bugatti La Voiture Noire ile tüm ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başardı.

1936-38 yılları arasında üretilen Type 57 SC Atlantic modelini referans alan Bugatti La Voiture Noire, siyah rengi sevenler için eşsiz ve bir o kadar da muhteşem bir tasarım sunuyor. Chiron modeli üzerine inşa edilmiş olan La Voiture Noire’nin kalbinde 1479 beygir gücüne sahip olan Chiron W16 motoru bulunuyor.

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Bugatti, bu özel otomobili ‘limuzin konforu ile spor otomobil gücünü birleştiren bir coupe’ olarak tanımlıyor. Akıl almaz bir yakışıklılığa sahip olan bu muhteşem araca yalnızca bir kişi sahip olabilecek. Bugatti, aracı kimin aldığını söylemedi ancak tahminler Ferdinand Porsche'nin torunu ve Volkswagen Grubu eski başkanı Dr. Ferdinand Piëch’in aldığı yönünde.

Bugatti, yaptığı açıklama ile aracı tasarlarken ‘tek parça’ gibi görünmesine büyük önem verdiğini söyledi. Bu nedenle araç, mümkün olduğunca oval ancak şık çizgilere sahip. Bugatti La Voiture Noire’nin üzerinde beğenmeyeceğiniz neredeyse hiçbir detay bulunmuyor. Fiyatı hariç… Bugatti, bu özel araç için vergiler hariç 12.503.150 dolar yani 67.165.671 TL fiyat etiketi belirledi.

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