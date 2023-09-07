Nereye gidiyoruz... Bir mahkumun aylık yemek gideri 22 bin TL, asgari ücret 15 bin 750 TL!

Cezaevinde bulunan bir mahkumun aylık yemek gideri 22 bin TL iken, gıda, ev kirası, elektrik harcaması ve sosyal yaşam gibi giderleri olan asgari ücretlinin aldığı maaş ise 15 bin 750 TL.

Merkezi Cezaevi’nin yetersizliği ve artan mahkum sayısı konuşulurken, bir mahkumun günlük beslenme ihtiyacının 736 TL, aylık beslenme ihtiyacının ise 22 bin TL olduğu hesaplandı. Sosyal yaşamın içinde bulunan, gıda, ev kirası, elektrik harcamaları olan asgari ücretlinin aldığı maaş ise 15 bin 750 TL.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Canan Onurer’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlandı.

KTAMS’ın Merkezi Cezaevi’nde yetkili sendika durumunda bulunmasından dolayı gardiyan eksikliği ve cezaevindeki doluluk oranıyla ilgili de konuşan Bengihan, 725 kişilik cezaevinde 100 kişinin açık cezaevi olacak şekilde yapıldığını; fakat açık cezaevi için mevzuatın tamamlanmadığını kaydetti.

Bengihan, 625 kişilik cezaevinde 750’ye yakın mahkum ve tutukluk bulunduğunu, 100-120 arası mültecinin ise eski cezaevinde tutulduğunu belirtti.

Bengihan, “25-30 yıl ceza alan insanları topluma kazandırma yönünde şu anki cezaevi yeterli değildir. Mahkumları topluma kazandırmak için eğitim verecek kimse istihdam edilmedi... Hemşireliği, doktorluğu, sosyal hizmet memurluğunu, mutfak ihtiyaçlarını gardiyanlar yapar. Atölyelerde çalışacak mahkumlara ustabaşılığı gardiyanlar yapar...” ifadelerini kullandı.

10 kişilik bölümlerde artan suçlu sayısı sebebiyle 14 kişinin kaldığını kaydeden Bengihan, “Şu anki cezaevi bina olarak yeterli değildir. Hastanelerde sürekli ameliyat olan ve rahatsızlığı olan mahkumlar için de personel gidiyor... 20 yıllık cezaevinde çalışan, koşulları bilen biri olarak sorulara cevap verebilirim. Bugün KKTC uyruklu mahkumlar azınlıktadır. Cezaevinde en çok 3’üncü uyruklular var. Cezaevinde maalesef büyük sıkıntı yaratılıyor. Mevcut ortamlarda bulunan bu kişilerin büyük bölümü uyuşturucu ve kimyasal kullanan insanlar olduğu için zaman zaman çalışanlara saldırılar. Koğuşlarındaki arkadaşlarına da saldıranlar oluyor.” dedi.

Bir mahkumun sabah, öğle, akşam yemeği maliyetinin toplam 736 TL olduğunun altını çizen Bengihan, mahkumların 30 günlük beslenmesine 22 bin TL verildiğini söyledi. Başkan Bengihan, mahkum ve tutukluların da insanca yaşaması gerektiğini de ekledi.

Asgari ücretin 15 bin 750 TL olduğuna işaret eden Bengihan, Başbakanlık önünde yarın saat 10.00’da asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığıyla ilgili ve bir mahkumun aylık sadece beslenme ihtiyacının 22 bin TL olmasıyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.