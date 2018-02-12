Nergis için farkındalık etkinliği

Çevre Koruma Dairesi ve Biyologlar Derneği, koruma altında olan yabani nergisin satışının suç olduğunun altını çizmek ve satışını önlemek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Gönyeli Belediye Bulvarı sonundaki çemberde bugün saat 15.00'te yer alan etkinlikte, uyarıcı tabelalar yerleştirildi; nergisleri korumaya yönelik broşürler dağıtıldı.

AKTOLGALI'DAN HALKA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı etkinlikte yaptığı konuşmada, yabani nergisin “Flora ve Fauna’nın Korunması Emirnamesi” kapsamında olduğuna işaret etti.

Yasa gereği yabani nergisin doğadan koparılmasının, satılmasının ve satın alınmasının yasak olduğunu vurgulayan Aktolgalı, yabani nergislerin açtığı bu mevsimde halkı duyarlı olmaya çağırdı.

Çevre Yasası’na göre, koruma altındaki yabani nergislerin koparılması, toplanması, yok edilmesi, sahip olunması, takas edilmesi veya satılması halinde, bu suçu işleyenlere aylık asgari ücretin dörtte biri oranında para cezası veriliyor.