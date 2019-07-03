Nergisli Yolunda ölümü kaza (GüNCELLENDİ)

İnönü Kavşağı'nda bu gece saat 22.00 sıralarında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada bir genç yaşamını yitirirken, yaralı isimlerin de olduğu belirtiliyor.

Kaza, DE 370 plakalı aracın İnönü kavşağı Nergisli yolu üzerinde İnönü'den Nergisli istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine doğru yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Tarlada tavanı üzerinde durabilen araçta hayatını kaybeden şahsın 15 yaşında bir genç olduğu öğrenildi.

Polis hayatını kaybeden gencin ismiyle ilgili henüz bir açıklama yapmazken araç sürücüsünün ise 17 yaşında olduğu ve yaralandığı kaydedildi.

Polis olay yerinde.

Polis açıklama yaptı:

Hasan Sütlüceli (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli'de sakin Hasan Kusetogulları (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücü Hasan Sütlüceli tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.