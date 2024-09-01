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Neriman Egelioğlu hayatını kaybetti

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Sevilen, sayılan isim Neriman Egelioğlu yaşamını yitirdi.
Neriman Egelioğlu hayatını kaybetti

Sevilen, sayılan isim Neriman Egelioğlu yaşamını yitirdi.

Egelioğlu’nun vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.

Neriman Egelioğlu, yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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