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Nesil Çalışkan, İngiltere’nin ilk Kıbrıslı Türk kökenli milletvekili oldu

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İngiltere’de dün gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi’nin Londra’nın doğusundaki Barking’de aday gösterdiği Nesil Çalışkan, İngiltere Parlamentosu’nun ilk Kıbrıslı Türk  kökenli parlamenteri olmayı başardı.
Nesil Çalışkan, İngiltere’nin ilk Kıbrıslı Türk kökenli milletvekili oldu

İngiltere’de dün gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi’nin Londra’nın doğusundaki Barking’de aday gösterdiği Nesil Çalışkan, İngiltere Parlamentosu’nun ilk Kıbrıslı Türk  kökenli parlamenteri olmayı başardı.

İngiltere’de başbakan Rishi Sunak’ın erken seçim kararı almasının ardından dün (4 Temmuz) gerçekleşen genel seçimler, İşçi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı.

İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası’na 410 milletvekili sokarak iktidar olurken iktidardaki  Muhafazakar Parti’nin milletvekili sayısı 365’ten 131’e düştü.

Öte yandan seçim sonucunda İngiltere’de bir ilk yaşandı.

Keir Stermer’ın liderliğindeki İşçi Partisi’nden Londra’nın doğusundaki Barking’den aday gösterilen 35 yaşındaki Nesil Çalışkan Avam Kamarası’na girmeyi başardı.

 

İlk Kıbrıslı Türk parlamenter oldu

Nesil Çalışkan böylece İngiltere’de seçilen ilk Kıbrıslı Türk  kökenli parlamenter oldu.

Ailesi 1970’li yıllarda Kıbrıs’tan İngiltere’ye göçen 35 yaşındaki Çalışkan önceki yıllarda BBC’ye verdiği bir röportajda “Hayatım boyunca yaşadığım yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici” demişti.

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