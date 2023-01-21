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Nesin Vakfı'nın parasına el konuldu: Hangi kanuna, hangi vicdana sığar?

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Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan ve bu yıl 50'nci yılını kutlamaya hazırlanan Nesin Vakfı’nın yaklaşık 2 milyon lirasına el konularak Hazine’ye aktarıldı.
Nesin Vakfı'nın parasına el konuldu: Hangi kanuna, hangi vicdana sığar?

Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan ve bu yıl 50’nci yılını kutlamaya hazırlanan Nesin Vakfı’na yönelik baskılar sürüyor. İzmir’in Tire ilçesindeki 60 dönümlük zeytinliği kundaklanan, İstanbul Çatalca’da da İsmailağa cemaatinin hedef aldığı Nesin Vakfı’nın yaklaşık 2 milyon TL’sine el konularak Hazine’ye aktarıldı.

 

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çatalca Kaymakamlığı’nın 12 Nisan tarihli kararıyla, "izinsiz yardım toplandığı" iddiasıyla ve "2860 sayılı Yardım Toplama Kanunun 7’nci maddesine muhalefet edildiği" gerekçesiyle Nesin Vakfı’nın Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndaki hesapları bloke edilmişti. Kaymakamlık, 27 Aralık 2022 tarihinde ise vakfın banka hesaplarında bulunan 1 milyon 970 bin TL’nin Hazine’ye aktararak hesaplardaki blokeyi kaldırmaya karar verdi.

Nesin Vakfı’nın Çatalca Gökçeali Mahallesi’ndeki 7 bin 955 metrekarelik arazisinin mülkiyetinin de kamuya geçirilmesi isteniyor. Bu araziye dair süreç ise devam ediyor.

"HER KURUŞUN HESABINI VERİYORUZ"

Karara tepki gösteren Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, "Kamuya açık alanda kumbara koymadık, kapı kapı dolaşarak insanlardan para toplamadık. Bizim projelerimiz her daim internet sitemizde ve sosyal medya sayfalarımızda yer alıyor. Biz bağışçılarımız hesap vermekle mükellefiz. Dolayısıyla biz bu halka karşı borcumuzdan kaynaklı olarak ve Aziz Nesin’in de vasiyeti gereği her kuruşun hesabını veriyoruz" dedi.

"Yapılan bağışlara el koymak hangi vicdana sığar? Hangi kanuna sığar?" diye soran Cihangiroğlu "Hesaplarımızdaki yaklaşık 2 milyon TL hazineye aktarıldı. Bu hesaplar aynı zamanda vakfın kira gelirlerinin, telif gelirlerinin de yattığı banka hesapları. Bu hesaplarda biriken para, bağışlar ve gelirlerimiz ve hesap bloke edildiği için kullanılamadı. Hiçbir şekilde dokunmadık o paralara. O gün de ‘2 milyon TL’yi bloke edin ama hesabı kullanmamıza izin verin’ dedik ama buna onay vermediler" değerlendirmesini yaptı.

"UZUN SÜREDİR BASKI ALTINDAYIZ"

“Bize karşı vicdansızca bir yaklaşım sergileniyor” diyen Cihangiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vakfımızın Çatalca’daki merkezinin yanındaki arazide de hâlâ şerh var. Bu arazi bizlere Aziz Nesin’in vasiyetiydi. Arazi satılacağı zaman, arazinin sahibi beyefendi, Nesin Vakfı’nın yarattığı güven ve prestij nedeniyle bize çok daha ucuza vermişti. Bize 3 milyon TL’ye satabileceği bu araziyi 2 milyon TL’ye vermişti. Araziyi alırken ‘Yardım kampanyası düzenlediniz ve para toplayıp bu araziyi aldınız. Dolaysısıyla bu araziyi istiyoruz’ diyorlar. Bu süreçte projelerimizin çoğunu askıya aldık. Uzun süredir baskı altındayız. Yeri geldi çalışanlarımızın maaşlarını erteledik. ‘Bu ay maaşlarınızı gecikmeli vereceğiz’ dedik."

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