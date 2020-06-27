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Nesli tehlike altındaki kertenkelelerin umudu: "Sabah kahvesi"

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Nesli tehlike altındaki kertenkelelerin umudu: "Sabah kahvesi"
Nesli tehlike altındaki kertenkelelerin umudu: "Sabah kahvesi"

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Simon Clulow ile meslektaşları Coservation Physiology adlı hakemli dergideki yeni makalelerinde, hatırı sayılır derecede umut vaat eden yeni bir sperm dondurma ve canlandırma tekniği uyguladı.

Teknik sürpriz bir bileşeni de içeriyor: Kafein.

Araştırmacılar bir grup Argus monitorü (Varanus panoptes) türündeki kertenkelelerden sperm topladı. Bu türlerin nüfusu, dev kara kurbağalarının yaşam alanlarını istilası etmesi nedeniyle son yıllarda düşüşte.

Bilim insanları kertenkelelerden aldıkları bu spermleri en iyi şekilde dondurma ve buzlarını çözerek yeniden canlandırmak için en iyi tekniği aramaya başladı.Araltırmacılar önce bunun için yaygın bir soğuktan koruyucu olan dimetil sülfoksit (DMSO) kullandı. Ancak bu işlem istenen yeterlikte sonuç vermedi.

Çok sayıda "hareket edebilen kertenkele spermi" elde etmek için Clulow ve meslektaşları daha önce memeliler ve kuşlardan alınan sperm örnekleri üzerinde denenen ancak sürüngenlere uyarlanmayan bir tekniği kullandı.

Çalışmanın yazarlarından doktora öğrencisi Lachlan Campbell süreci şöyle anlattı:

Spermin buzlarını çözerken onu canlandırmak için kafein ekledik. Dondurma ve çözülmeden sonra hareketli sperm sayısında muazzam bir artış gördük. Donmuş kertenkele sperminin de tıpkı bizim gibi sabah kahvesine ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

İşlemi mükemmelleştirmek isteyen araştırmacılar bir dizi deney daha yaparak dondurdukları sperm hücrelerinin neredeyse yarısını geri kazanmayı başardı.

Bu herhangi bir sürüngen türü için yapılan hareketli sperm toplamada şu ana kadarki en iyi sonucu sağladı.

Şimdi araştırmacılar bu tekniğin dünya genelindeki, özellikle de Avustralya'daki sürüngenlerin korunması çalışmalarında yeni bir alan açtığının altını çiziyor.

 

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