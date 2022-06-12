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Nesli tükendiği düşünülen kaplumbağa 100 yıl sonra ortaya çıktı

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Galapagos adasında nesli tükendiği düşünülen bir su kaplumbağası yıllar sonra ortaya çıktı.
Nesli tükendiği düşünülen kaplumbağa 100 yıl sonra ortaya çıktı

Bilim insanları, yüz yılı aşkın bir süredir neslinin tükendiğine inanılan bir kaplumbağanın tekrar ortaya çıktığını tespit etti.

Galapagos su kaplumbağasının bir türü olan canlının yaklaşık 100 yıldır neslinin tükendiğine inanan bilim insanları 2019 yılında Fernandina Adası’nda bulunan bir dişi kaplumbağa üzerinde incelemelerini bu hafta tamamladı. Hazırlanan raporda kaplumbağanın 1906’da bulunan bir kaplumbağayla aynı genetiğe sahip olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanlarının Fernanda lakabını taktığı kaplumbağanın neslinin tükendiğinin düşünüldüğünü aktaran İngiliz bilim insanı Evelyn Jensen, “Bu keşif çok önemli. 100 yıldan uzun bir süredir yok olduğu düşünülen bir türün bulunması çok muazzam” dedi.

Bilim insanları kaplumbağanın en az 50 yaşında olduğunu da dile getirdi.

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