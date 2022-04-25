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Nesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

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Endonezya'da nesli tükenmekte olan üç Sumatra kaplanı, yakalandıkları kapanda ölü bulundu.
Nesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

Endonezya'da nesli tükenmekte olan üç Sumatra kaplanı, yakalandıkları kapanda ölü bulundu.

Endonezya'da polis şefi Hendra Sukmana, Açe bölgesinde kapanda bacaklarından yaralanan bir dişi ve bir erkek kaplanın öldüğünü açıkladı.

Başka bir dişi kaplanın da yaklaşık 500 metre uzakta ölü bulunduğunu belirten Sukmana, yetkililerin, vahşi hayvanların geçebileceği ormanlık alanlarda kapan kurulmaması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Soruşturma başlatılacak

Açe'deki yaban hayatı koruma örgütünün başkanı Agus Ariantoi, kaplanların ölüm nedenini belirlemek için bir veteriner ekibin otopsi yaptığını belirterek ölü kaplanların bulunduğu alanda çiftliklerde yaban domuzlarını yakalamak için kullanılanlara benzer birkaç kapanın bulunduğunu dile getirdi.

 

Fotoğraf: AP

[Fotoğraf: AP]

 

 

Arianto, bu olayı kınadıklarını vurgulayarak soruşturma başlatılacağı bilgisini paylaştı.

Nesli tükeniyor: Sayılarının 400'den az olduğu tahmin ediliyor

Endonezya'nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların nesli, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği için risk altında bulunuyor.

Vahşi doğada yaşayan Sumatra kaplan sayısının 400'den az olduğu tahmin ediliyor.

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