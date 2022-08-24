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Nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedan yavrusu, ilk adımlarını atarken görüntülendi

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Güney Afrika’daki vahşi yaşamı koruma alanında dünyaya gelen ve nesli tükenme tehdidi altındaki yavru beyaz gergedan, ilk adımlarını atarken görüntülendi.
Nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedan yavrusu, ilk adımlarını atarken görüntülendi

Güney Afrika, Mpumalanga'daki büyük Barberton Doğa Koruma Alanı'nda, nesli tükenme tehdidi altında olan ve bu nedenle korunan beyaz gergedanlara yeni bir yavru katıldı.

Care for Wild, dokuz yaşındaki beyaz gergedan Olive ve 11 Ağustos'ta doğan yavrusunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.

Afrika vahşi doğasının ‘5 büyükleri’ içinde yer alan gergedanlarının nüfusu, yüksek piyasa değerine sahip boynuzları için kaçak avcılar tarafından avlanmaları sonucu, son yarım asırda tükenme noktasına geldi.

Güney Afrika Milli Parklarından (SANPARKS) edinilen bilgiye göre, kaçak avcılık sonucu bugün kıtanın vahşi doğasında yaklaşık 3 bin 800 siyah gergedan ve 18 bin civarında beyaz gergedan bulunuyor.

Bazı Asya ülkelerinde 'statü' simgesi olan takı ve süs eşyası yapılmak için talep edilen gergedan boynuzları, uluslararası piyasada kilosu on binlerce dolardan alıcı buluyor.

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