Neslihan Atagül: “Hissettiğim gibi giyiniyorum”

Ünlü spor giyim markası Suede Heart modelinin tanıtımı için dünyaca ünlü model Cara Delevingne ve Neslihan Atagül ile işbirliği yaptı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, pastel renk seçenekleri ve fiyonk olarak bağlanabilen sıra dışı bağcıklarıyla dikkat çeken Puma’nın yeni modeli Suede Heart için kamera karşısına geçti.

‘Kendin olmak için sen ol’, ‘BuSensin' mesajına sadık kalan yeni kampanya fotoğraflarında en doğal ve samimi halleriyle görüntülenen Atagül verdiği pozlarla kendine ve tarzına güvenen, kendi kurallarını kendi koyan, hiçbir şeyden taviz vermeyen güçlü kadın imajını yansıttı.

“Sen'i keşfetmek için özel bir yolculuğa çıkmana gerek yok. Özel bir çaba harcamana gerek yok. Hissettiğin gibi olman yeterli'diyen Neslihan Atagül, kişisel stilinde de bu felsefeyi koruduğunu belirttiyor ve ekliyor: “Hissettiğim gibi giyiniyorum.”