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Nespresso fabrikasına gönderilen kahve çekirdeği çuvallarında 500 kilo kokain bulundu

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İsviçre’de polis Nespresso fabrikasına gönderilen kahve sevkiyatında 500 kilo kokain buldu.
Nespresso fabrikasına gönderilen kahve çekirdeği çuvallarında 500 kilo kokain bulundu
Fotoğraf: BBC

İsviçreli gıda devi Nestle’nin sahibi olduğu kahve kapsülü üreticisi Nespresso’nun Fribourg kantonundaki fabrikada çalışan işçiler, kahve çekirdeği çuvallarında buldukları gizemli beyaz tozu yetkililere bildirdi.

Polisin yaptığı analiz sonucunda gizemli maddenin kokain olduğu belirlendi. Aynı gün gönderilen beş konteynerde yapılan aramada toplamda 500 kilonun üzerinde kokain bulundu.

Polis açıklamasında kokainin üretim tesisindeki diğer ürünlere bulaşmadığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre sevkiyatın Brezilya’dan geldiği ve yüzde 80 oranında saf kokain olduğu tespit edildi. Piyasa değerinin 50 milyon İsviçre frangı (750 milyon lira) olduğu açıklandı.

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