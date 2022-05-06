Nespresso fabrikasına gönderilen kahve çekirdeği çuvallarında 500 kilo kokain bulundu

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İsviçreli gıda devi Nestle’nin sahibi olduğu kahve kapsülü üreticisi Nespresso’nun Fribourg kantonundaki fabrikada çalışan işçiler, kahve çekirdeği çuvallarında buldukları gizemli beyaz tozu yetkililere bildirdi.

Polisin yaptığı analiz sonucunda gizemli maddenin kokain olduğu belirlendi. Aynı gün gönderilen beş konteynerde yapılan aramada toplamda 500 kilonun üzerinde kokain bulundu.

Polis açıklamasında kokainin üretim tesisindeki diğer ürünlere bulaşmadığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre sevkiyatın Brezilya’dan geldiği ve yüzde 80 oranında saf kokain olduğu tespit edildi. Piyasa değerinin 50 milyon İsviçre frangı (750 milyon lira) olduğu açıklandı.