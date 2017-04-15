Nestoras Nestoros ile söyleşi

Kayıp Şahıslar Komitesi'ndeki Kıbrıslı Rum üye Nestoras Nestoros, “Alithia” gazetesine verdiği söyleşide, kayıp kazılarının, şu anda bulunduğu nokta ve askeri bölgelerdeki kazıların sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verdi.

Habere göre Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum üye Nestoras Nestoros, gazeteye verdiği söyleşide, geçmişte kayıplarla ilgili yapılan hatalardan da bahsederek, bu konuda alınan tedbirlerle, gelecekte benzeri sorunların yaşanmayacağını da dile getirdi.

Hangi noktalarda, şu anda kazıların yapıldığına ilişkin bir soru üzerine Nestoros, Gazimağusa, Lapta, Ay.Demet’teki(Metehan) ELDİK kışlası,Vadili, Mehmetçik, St.Hillarion, Athalassa ve “Neohorio” (Yeniköy) bölgelerindeki kayıp kazılarının gelişim halinde olduğunu belirtti.

Kayıp kazılarından elde edilen sonuçlara ilişkin olarak ise Nestoros, Mehmetçik göletinde en azından 6 kişiye ait olan kemik kalıntılarının çıkarıldığını söyledi.

St. Hilarion bölgesindeki kışlada, çeşitli kalıntılara ulaşıldığını söyleyen Nestoros, buradaki kazılarda, arkeologlara göre kalıntıların, en azından iki kişiye ait olduğunu, bununla birlikte kazıların sürdüğünü de belirtti.

Askeri alanlardaki kazılar ve buralarda yapılan kazıların sonuçlarının ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine ise Nestoros, askeri alanlar için, bu bölgelerde, her yıl, 10 ve daha fazla kazı yapılmasına ilişkin 2016-2019 yıllarını kapsayan üç yıllık bir yeni planın yapıldığını anımsattı.

Nestoros, 2016 yılında, 10 bölgede kazı çalışmasının yapıldığını ve kazılardan 2’sinde, Ay.Demet ve “Voni’”de (Gökhan), kemik kalıntılarına rastlanıldığını belirtti.

Nestoros açıklamasının devamında, 2017 yılı içerisinde şu ana kadar ise, St.Hilarion, “Ay.Demet”(Metehan), Gazimağusa olmak üzere 3 askeri alanda kazı çalışmalarının yapıldığını ve buralarda sadece St Hilarion’da kalıntıların bulunduğunu söyledi.

BM ve başka ülkelerin ulaşmayı talep ettikleri arşivlere ilişkin olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının ne aşamada olduğuna dair bir soru üzerine Nestoros, BM’nin, “derecelendirilmiş ve derecelendirilmemiş” arşivlerini incelemek üzere araştırmacılardan oluşan bir ekibin 24 Nisan 2017 tarihinde, iki haftalığına, New York’a gideceğini belirtti.

BM’nin, Kıbrıs’taki bazı arşivlerinin de, üçüncü üye bürosu tarafından, zaten incelenmeye başladığını belirten Nestoros, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından talep edilen bilgilerin sağlanması amacıyla , bazı ülkelerin de arşivlerine ulaşmaları için izin verdiğini veya arşivlerin incelenmesi için personel yerleştirdiğini de söyledi.

Ailelere yanlış kemik kalıntılarının verildiğine ilişkin basında çıkan haberlerin sorulması üzerine Nestoros, maalesef bir Kıbrıs Rum kayıp ile ilgili genetik açıdan kimlik tespitinde bir yanlışlığın yapıldığını, ailenin derhal konu hakkında bilgilendirildiğini, aynı statü altında yapılan tüm kimlik tespitlerinin yeniden gözden geçirilmesine başlandığını belirtti.

Nestoros, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin tüm bilimsel boyutlarının yüksek kalitesinin garanti altına alınmasının öncelikli öneme sahip olduğunu da ifade etti.

Bu yanlışların nasıl ortaya çıktığına dair bir soru üzerine ise Nestoros, bunun, muhtemelen, genetik sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması şeklinden ortaya çıktığının anlaşılmakta olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine ayrıca Nestoros, alınan tedbirlerle geçmişte yaşanan bu tür sorunların(yanlış kalıntı verilmesi) gelecekte tekrarlanmayacağını düşündüğünü de söyledi.

Nestoros, açıklamaları çerçevesinde ayrıca bugüne kadar 566 Kıbrıslı Rum ve 184 Kıbrıslı Türk’ün kimlik tespitinin yapıldığını, 942 Kıbrıslı Rum ile 309 Kıbrıslı Türk’ün akıbetinin belirlenmesinin de hala askıda olduğunu, bunlardan 300’nün ise antropolojik veya genetik inceleme gibi farklı aşamalarda olduğunu ifade etti.

Nestoros, kayıp yakınlarına göndermek istediği mesajın ise, kendilerine güvenilmesi yönünde olduğunu belirtti.