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Nestoros Kıbrıs Türk basınındaki haberleri teyit etti

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Nestoros Kıbrıs Türk basınındaki haberleri teyit etti
Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum üye Nestoras Nestoros’un, Kıbrıs Türk basınında kayıp şahıslarları arama çalışmalarıyla ilgili çıkan haberleri teyit ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi Kıbrıs Türk basınında, Gökhan’daki askeri bölgede Kıbrıslı Rum kayba ait olduğu düşünülen iki kalıntıya ulaşıldığına dair haberlerin çıkmasının ardından iletişime geçerek bilgi istedikleri Nestoros’un bilgileri doğruladığını yazdı.

BM ARŞİVLERİ

Bu arada gazete haberinde, New York’ta 1963-1974 dönemleri BM arşivlerini inceleyen Kayıp Şahıslar Komitesi üyelerinin yeni veriler ve bilgiler saptadığını da savundu.

Üyelerin 350 dosyayı inceleme fırsatı yakaladıklarını kaydeden gazete, elde edilen verilen adaya döndüklerinde değerlendirileceğini belirtti.

Gazete hedefin, yeni verilerle yeni olası kazı alanlarının saptanması olduğunu aktardı.

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