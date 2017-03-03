 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.587
  • Altın 147,266
  • Dolar 3,7322
  • Euro 3,9369
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Net Araştırma anketi sonuçlandı

»
Net Araştırma anketi sonuçlandı
Net Araştırma Danışmanlık Merkezi’nin anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 51.1’i ‘Hayır,’ yüzde 48.9’u da ‘Evet’ diyecek.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre 26 il ve 93 ilçede, 3 bin 535 kişiyle gerçekleştirilen ankette AKP seçmeninin yüzde 85’i, MHP seçmeninin yüzde 22’si ‘Evet’ diyeceğini belirtirken, bu oran CHP seçmeninin yüzde 97.1’inde, HDP seçmeninin de yüzde 86’sında ‘Hayır’ olarak gerçekleşti.

 

Kararsızlar en çok MHP’de

 

Verilerde MHP seçmeninin yüzde 55’inin ‘Hayır’dan yana olması dikkat çekti. MHP, yüzde 22.9’la kararsız seçmenin en yoğun biçimde bulunduğu parti.

 

Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 95.2’si yeni anayasa değişikliğinden haberdar olduğunu belirtirken, aksi yönde görüş bildirenlerin oranı yüzde 4.8 oldu.

 

Yüzde 2’ye göre Türkiye zaten başkanlıkla yönetiliyor

 

Yurtaşların yüzde 72 şu anda Türkiye’nin parlamenter sistemle yönetildiği görüşünü dile getirdi. Yüzde 13 Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı sistemi, yüzde 2 de başkanlık sistemiyle yönetildiğini düşünüyor. Bu konuda fikir sahibi olmayanların oranı ise yüzde 13.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zeybekci: Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim03 Mart 2017 Cuma 12:32
  • Antalya'da FETÖ'den 21 tutuklama03 Mart 2017 Cuma 12:30
  • 15 Temmuz ana iddianamesinde 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapis istemi!03 Mart 2017 Cuma 12:25
  • Erkek arkadaşının döverek eve kilitlediği hamile kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldı03 Mart 2017 Cuma 12:15
  • Beytüşşebap Belediyesi'ne kayyım atandı03 Mart 2017 Cuma 12:13
  • Bozdağ'ın mitingini iptal eden kasabada bomba alarmı03 Mart 2017 Cuma 11:45
  • Türkiye ve ABD Rakka düğümünü çözebilir mi?03 Mart 2017 Cuma 11:41
  • Maas Bozdağ'a görüşlerini iletmekte kararlı03 Mart 2017 Cuma 11:37
  • Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan 10 maddede neden "Hayır" diyeceğini açıkladı03 Mart 2017 Cuma 11:34
  • Türkiye ile Rusya arasında bir ilk03 Mart 2017 Cuma 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti