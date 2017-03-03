Net Araştırma anketi sonuçlandı

Net Araştırma Danışmanlık Merkezi’nin anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 51.1’i ‘Hayır,’ yüzde 48.9’u da ‘Evet’ diyecek.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre 26 il ve 93 ilçede, 3 bin 535 kişiyle gerçekleştirilen ankette AKP seçmeninin yüzde 85’i, MHP seçmeninin yüzde 22’si ‘Evet’ diyeceğini belirtirken, bu oran CHP seçmeninin yüzde 97.1’inde, HDP seçmeninin de yüzde 86’sında ‘Hayır’ olarak gerçekleşti.

Kararsızlar en çok MHP’de

Verilerde MHP seçmeninin yüzde 55’inin ‘Hayır’dan yana olması dikkat çekti. MHP, yüzde 22.9’la kararsız seçmenin en yoğun biçimde bulunduğu parti.

Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 95.2’si yeni anayasa değişikliğinden haberdar olduğunu belirtirken, aksi yönde görüş bildirenlerin oranı yüzde 4.8 oldu.

Yüzde 2’ye göre Türkiye zaten başkanlıkla yönetiliyor

Yurtaşların yüzde 72 şu anda Türkiye’nin parlamenter sistemle yönetildiği görüşünü dile getirdi. Yüzde 13 Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı sistemi, yüzde 2 de başkanlık sistemiyle yönetildiğini düşünüyor. Bu konuda fikir sahibi olmayanların oranı ise yüzde 13.