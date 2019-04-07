Netanyahu: Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini ilhak edeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı İsrail yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söyledi.

Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, yasa dışı İsrail yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." dedi.

Katıldığı bir programda sunucunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nin "İsrail'e ilhakına" benzer şekilde "Neden Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşim birimlerini de İsrail'e ilhak etmediniz?" şeklindeki sorusuna Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimizi soruyorsunuz. Evet bir sonraki aşamaya geçeceğiz ve oraları İsrail'e ilhak edeceğim" diye konuştu.

İsrail'in 1967'den itibaren işgal ettiği Filistin topraklarında 230'un üzerinde yerleşimi bulunuyor ve bu topraklarda yaklaşık 600 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor.