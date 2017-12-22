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Netanyahu: BM'nin kararını reddediyor, Trump'a teşekkür ediyoruz

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Netanyahu: BM'nin kararını reddediyor, Trump'a teşekkür ediyoruz
BM'de 128 oyla kabul edilen Kudüs kararı sonrası açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, BM'nin kararını reddettiğini, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'da çok sayıda ülkenin karar lehine oy kullanmamasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

Açıklamada, takındığı kesin tavır için Trump'a ve İsrail lehine oy kullanan ülkelere teşekkür edildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon da yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin BM'nin kararını kınadığını belirtti.

Nahshon, bazı ülkelerin karara karşı oy kullandığını, bazılarının çekimser kaldığını ifade ederek, bunun "önemli" olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in ilk BM Temsilcisi Abba Eban'ın BM hakkında "Cezayir 'dünya düzdür ve sebebi İsrail'dir' içerikli bir karar tasarısı sunsa, bu tasarı 13'e karşı 164 oyla kabul edilir, 26 ülke çekimser kalırdı" şeklinde yaptığı açıklamayı hatırladık" ifadeleriyle alaycı bir üslup kullanarak kararı eleştirdi.

BM Genel Kurulu'nda Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail’in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

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