 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.774
  • Altın 152,794
  • Dolar 3,7327
  • Euro 4,3945
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAErbil referandum sonucunu askıya almayı önerdi

Netanyahu: "Dünya Kürtlere gelecekleri için destek vermeli"

» »
Netanyahu: "Dünya Kürtlere gelecekleri için destek vermeli"
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, referandum öncesi çok sayıda ülkenin karşı çıkmasında rağmen IKBY'ye yönelik açıkladığı desteği “Dünya Kürtlere gelecekleri için destek vermeli" sözleriyle sürdürdü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referanduma Irak, İran ve Türkiye karşı çıkmıştı.

16 Ekim’de Irak ordusu ve İran destekli Haşdi Şabi milisleri Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelere girmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün düzenlenen bir törende, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Netanyahu, ülkesinin Kürtlerin bağımsızlık isteklerine büyük saygı duyduğunu ve desteklediğini söyledi.

Netanyahu, “Dünya Kürtlere gelecekleri konusunda destek vermeli ve güvenlikleri için yardımcı olmalıdır” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kuzey Irak'ta seçimlere 8 ay erteleme24 Ekim 2017 Salı 14:14
  • Suriye: Rakka’nın kurtarılması bir tiyatro oyunu24 Ekim 2017 Salı 09:23
  • Suriye: "Türkiye'nin İdlib'e girmesi düpedüz saldırganlık"23 Ekim 2017 Pazartesi 16:03
  • İbadi'den ABD'ye: Kimsenin içişlerimize karışma hakkı yok23 Ekim 2017 Pazartesi 15:39
  • Caferi, Rusya'da: Kürtlerin Irak'tan ayrılma hakkı yok23 Ekim 2017 Pazartesi 15:36
  • Suriye: "Rakka'yı kurtulmuş olarak görmüyoruz"23 Ekim 2017 Pazartesi 15:34
  • DSG: Suriye'nin en büyük petrol sahalarından birini IŞİD'den geri aldık22 Ekim 2017 Pazar 15:48
  • Rusya: Batı, Rakka'daki barbarca bombardımanlarının izlerini saklamaya çalışıyor22 Ekim 2017 Pazar 13:56
  • Şii lider Sistani'den Irak'a: Kuzeydeki Kürtleri koruyun20 Ekim 2017 Cuma 14:28
  • DSG, Rakka'da resmen zafer ilan etti20 Ekim 2017 Cuma 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti