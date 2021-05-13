Netanyahu: Gazze'ye operasyon bir süre daha sürecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonlarını sürdüreceklerini belirtirken, İsrail kentlerinde Yahudi ve Araplar arasında yaşanan şiddet de ülkede endişeyle karşılanıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonun "bir süre" daha süreceğini söyledi. İsrail'in hava savunma birliklerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon "Bir süre daha sürecek, ancak hem savunmada hem de ataklarda büyük bir kararlılıkla, İsrail devletinde huzuru yeniden sağlama hedefimize ulaşacağız" dedi. İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin, İsrail'e saldırılar için fırsat yarattığına işaret eden Netanyahu, militan Filistinlilere ait binden fazla hedefin vurulduğunu kaydetti.

Hamas, Ramon Havalimanı'nı hedef aldı

Hamas da İsrail'e yönelik roket saldırılarını Perşembe günü de sürdürerek, Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kenti yakınlarındaki Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in "Bütün havalimanlarına uluslararası uçuşların durdurulması" talep edildi. Saldırı öncesinde, İsrailli yetkililer Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na planlanan uçuşları Ramon Havalimanı'na yönlendirmişti.

İsrail tarafından verilen bilgilere göre, Hamas ve İslami Cihad militanları Pazartesi akşamından bu yana İsrail topraklarına bin 600'den fazla roket saldırısı düzenledi.

Pazartesi akşamından bu yana İsrail'de biri çocuk, yedi kişi yaşamını yitirdi. Filistin tarafından verilen bilgilere göre, 17'si çocuk 83 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail sokaklarında şiddet

Uluslararası düzeyde taraflara şiddete son verme çağrılarına rağmen, İsrail ve militan Filistinliler arasında tansiyon yükselirken, İsrail kentlerinde de İsrailli Yahudiler ile Araplar arasında yaşanan gerginlikler de endişeyle karşılanıyor.

İsrail sokaklarındaki şiddete son verilmesi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin "Dün tanık olduğumuz şiddet olayları, İsrail'in egemenliği için gerçek bir tehdit. Buna izin veremeyiz" açıklamasında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülke genelinde güvenlik güçlerine "yoğun takviye" yapıldığını duyurdu. Gantz, şiddetin önlenmesi ve asayişin sağlanması için sınır koruma polisinin yedek personelinin İsrail kentlerine gönderildiğini belirtti.

Polisin verdiği bilgilere göre, Yahudi ve Arapların yoğun olarak yaşadığı kentler şiddet olayları yaşandı. AFP'ye konuşan polis sözcüsü Micky Rosenfeld, "İsrail içinde yaşanan şiddet, on yıllardır görülmeyen bir boyuta ulaştı" dedi.

İsrailli Arapların yoğun olarak yaşadığı Kafr Kasım kentinde göstericilerin otomobil lastikleri yaktığını ve polis araçlarını ateşe verdiğini anlatan Rosenfeld, kente yaklaşık bin polislik takviye güç gönderildiğini ve 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ultra milliyetçi Yahudiler ile İsrailli Araplar arasında Çarşamba akşamı da çatışmalar çıkmış, Bat Yam kentinde Arap olduğu tahmin edilen bir kişi göstericiler tarafından darp edilmişti. Lod kentinde de, Pazartesi akşamı İsrailli bir Arap'ın öldürülmesinin ve bir sinagogun ateşe verilmesinin ardından ilan edilen olağanüstü hal sürüyor.

Arabuluculuk girişimleri

İsrail ve Filistinliler arasındaki şiddetin sona erdirilmesi için arabuluculuk girişimleri de sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Farklı ülkeler çaba göstererek, tarafların itidalli bir tutum izlemesi için bağlantılarını kullanıyor, Rusya da aynısını yapıyor" dedi. Ayrıntılı bilgi vermeyen Peskov, İsrail ve Filistinlilerin diplomatik çözümden başka bir seçeneğin olmadığını görmeleri gerektiğini vurguladı.

Mısır'dan bir heyetin taraflarla görüşmek üzere bugün Tel Aviv'e gittiği bildirildi.