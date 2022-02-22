  • BIST 2.004,77
  • Altın 841
  • Dolar 13.7683
  • Euro 15.6082
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Netanyahu: İran ile yapılacak yeni anlaşma berbat

» »
Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelerden varılması beklenen anlaşmayı "berbat" bir anlaşma olarak gördüğünü söyledi.
Netanyahu: İran ile yapılacak yeni anlaşma berbat

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelerden varılması beklenen anlaşmayı "berbat" bir anlaşma olarak gördüğünü söyledi.

Netanyahu, İsrail'in i24 kanalına yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile uluslararası aktörler arasında yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni varılması beklenen anlaşmanın 2015'te varılan ancak sonra iptal edilen ilk anlaşmadan daha kötü olacağını savunan Netanyahu, "Eski anlaşma zaten İran'ın (nükleer) bombaya giden yolunu çoktan açmıştı. Yeni anlaşma daha da beter. Bu anlaşma berbat." dedi.

İsrail'de şimdi muhalefete liderlik eden eski başbakan, "Bu anlaşma, İran'ın, uluslararası onay ile, uranyumu sınırsız bir şekilde zenginleştirmesine izin veriyor. Ortadoğu'da ve tüm dünyada terör kampanyalarına devam etmeleri için onları milyarlarca dolarla besliyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşma karşılığında İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmasına katılmadığını belirten Netanyahu, bunun yerine, "felç edici yaptırımlar" ve "inandırıcı askeri tehdit" uygulanması gerektiğini ileri sürdü.

Viyana nükleer müzakereleri

Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakereler sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrailli yetkililer, Erdoğan’ın kurmaylarının ziyaretinin detaylarını paylaştı17 Şubat 2022 Perşembe 15:02
  • İsrail’den Şam’ın güneyine füze saldırısı17 Şubat 2022 Perşembe 13:31
  • Esed Rejiminin Halep'e Saldırısında 4 Sivil Öldü16 Şubat 2022 Çarşamba 16:03
  • Erdoğan’ın “Mart’ta gelecek” dediği İsrail Cumhurbaşkanı yuhalandı16 Şubat 2022 Çarşamba 14:35
  • Esad, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü16 Şubat 2022 Çarşamba 11:14
  • İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü15 Şubat 2022 Salı 18:57
  • Rusya’dan Akdeniz’de Tatbikat Hamlesi15 Şubat 2022 Salı 17:06
  • BAE basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi 'Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor' manşetleri attı14 Şubat 2022 Pazartesi 13:43
  • İran: Nükleer görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak aşamadayız14 Şubat 2022 Pazartesi 13:24
  • Hamid Karzai’den Biden’a tepki: Afgan halkının parasına el koymak adaletsizliktir14 Şubat 2022 Pazartesi 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti