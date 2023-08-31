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SON DAKİKANetanyahu “Kıbrıs’ın kuzeyine yatırımı kısıtlayacak bir politikamız yok”

Netanyahu “Kıbrıs’ın kuzeyine yatırımı kısıtlayacak bir politikamız yok”

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İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli iş insanlarının Kıbrıs’ın kuzeyine yatırım yapmasıyla ilgili konuştu, “Hükümet olarak kısıtlayıcı bir politikamız yok, Dünyanın her yerinde yatırım yapabilir ve faaliyet gösterebilirler” dedi.
Netanyahu “Kıbrıs’ın kuzeyine yatırımı kısıtlayacak bir politikamız yok”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kıbrıs’ın kuzeyine yatırım yapan İsrailli iş insanlarıyla ilgili Yunanistan merkezli televizyon ağı ANT 1’de açıklamalarda bulundu, “Bizim hükümet olarak İsrailli iş insanlarını kısıtlayıcı bir politikamız yok. Dünyanın her yerinde yatırım yapabilir ve faaliyet gösterebilirler, öyle de yapıyorlar” dedi.

Söz konusu iş insanlarının, yine Kıbrıs’ın kuzeyindeki İranlı iş insanlarıyla işbirliği yapmalarına ilişkin soruya ise Netanyahu, "İsrail'le savaş halinde olan bir ülkeye ya da bölgeye gidemezsiniz. Bunu engelliyoruz. Yasayla kısıtladığımız bir diğer yasa da İran’la iş yapmak. Bu tür iş faaliyetlerine pek aşina değilim ama siz konuyu gündeme getirdiğiniz için biz de araştıracağız" şeklinde yanıt verdi.

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