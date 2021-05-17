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Netanyahu "saldırılar devam edecek" dedi, Gazze'ye pazartesi sabahı yine bomba yağdı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bombardımanın devam edeceğinin sinyallerini verdikten sonra İsrail ordusu pazartesi gününün erken saatlerinde Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdi.
Netanyahu "saldırılar devam edecek" dedi, Gazze'ye pazartesi sabahı yine bomba yağdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bombardımanın devam edeceğinin sinyallerini verdikten sonra İsrail ordusu pazartesi gününün erken saatlerinde Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdi.

The Guardian muhabirleri, saldırıların şu ana kadar yapılanların en ağırı olduğunu ifade etti. Muhabirler şehrin kuzeyinden güneyine birçok noktanın vurulduğunu, saldırıların daha yoğun olduğunu, daha geniş bir alanı kapsadığını ve geçmiştekilere kıyasla daha uzun sürdüğünü bildirdi. 

Pazar günü İsrail'in düzenlediği saldırıda 42 kişi ölmüş, bu gerilimin tırmanmasından bu yana en kanlı saldırı olmuştu. Muhabirler pazartesi günkü saldırının daha da büyük olduğunu ifade etti. 

Yerel basına göre Gazze kentinin batısındaki ana kıyı yolu, güvenlik binaları ve açık alanlar pazartesi sabahı vuruldu. Bir elektrik şirketi ülkenin güneyine elektrik taşıyan hattın zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan 7. gün üst üste İsrail'in güneyinde siren seslerinin yükseldiği belirtildi. Hamas'ın Gazze'den ülkeye daha fazla roket gönderdiği belirtildi.

Geçen hafta başından bu yana yapılan saldırılar sonucunda 188 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 55 çocuk ve 33 kadın olduğu bildirildi. Hamas'ın attığı roketler sonucunda İsrail'de 8 kişi hayatını kaybetti. 

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