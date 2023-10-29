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Netanyahu savaşın "ikinci aşamasını" ilan etti; Gazze'de internet ve telefon bağlantısı geri geldi

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, ordunun savaşta "Hamas'ın askeri ve hükümet kabiliyetlerini yok etmeyi ve rehineleri eve getirmeyi" amaçlayan "ikinci bir aşama" başlattığını söyledi.
Netanyahu savaşın "ikinci aşamasını" ilan etti; Gazze'de internet ve telefon bağlantısı geri geldi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, ordunun savaşta "Hamas'ın askeri ve hükümet kabiliyetlerini yok etmeyi ve rehineleri eve getirmeyi" amaçlayan "ikinci bir aşama" başlattığını söyledi.

Netanyahu, "Gazze Şeridi içindeki savaş zor ve uzun olacak; bu bizim ikinci bağımsızlık savaşımız" dedi. 

Bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nde telefon ve internet bağlantısı yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Telefon ve internet bağlantılarının tahrip edilmesi Gazze'yi Cuma gecesi iletişim kesintisine sürüklemiş ve savaşın şimdiye kadarki en ağır hava bombardımanının ortasında Gazzeliler birbirleriyle ve dış dünyayla iletişim kuramamışlardı. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde konuştu. Erdoğan'ın İsrail'e "işgalci" demesi üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrailli diplomatların Türkiye'den geri gönderilmesi talimatı verdiğini açıkladı. 

Cohen, "Türkiye'den gelen vahim açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla diplomatik temsilcilerin geri gönderilmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı. 

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın Pazartesi günü Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor. 

İşte savaşın 23. gününden dakika dakika öne çıkanlar...*

İsrail'in Netanya şehrindeki bir grup Yahudi ile Arap öğrenciler arasında arbede çıktı. Öğrenci yurdu önünde "Araplara ölüm" sloganı atıldı.

Times of Israel'in haberine göre; şehirdeki Yahudiler, Arap öğrencilerin bir Şabad Sinagogu'ndaki dua ayinini bozduklarını, ibadet edenlere yumurta fırlattıklarını ve yüksek sesle müzik çaldıklarını iddia ederek öğrenci yurtlarının önüne gitti.

Netanya Akademik Koleji'nin yurtlarının önünde toplanan yüzlerce Yahudi, "Araplara ölüm" sloganı attı. Sosyal medyada yurt önünde toplanan kalabalığın aşırı sağcı bir grup olduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan videolarda yurt önünde toplanan kalabalığın binaya girmeye çalıştıkları görülüyor.

Netanya Belediye Başkanı Miriam Feirberg bir açıklama yaparak okul yöneticilerinden yatakhaneleri boşaltmalarını ve Yahudi ibadetçileri taciz ettiği iddia edilen sorumluları bulmalarını istedi.

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