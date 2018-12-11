Netanyahu: Türkiye'yle ilişkilerimizde gelişme var, Erdoğan bana sadece 6 günde bir 'Hitler' diyor

Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:
"Türkiye'yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor."
Öte yandan, ülkenin önde gelen gazetelerinde Haaretz'ın bugünkü (11 Aralık) manşeti "Türk muhalifler rejimin onları nasıl 'kaybetmeye' çalıştığını anlatıyor" başlığını taşıyor.
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