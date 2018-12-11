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Netanyahu: Türkiye'yle ilişkilerimizde gelişme var, Erdoğan bana sadece 6 günde bir 'Hitler' diyor

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'gelişme gösterdiğini' espirili bir dille gündeme getirdiği iddia edildi.
Netanyahu: Türkiye'yle ilişkilerimizde gelişme var, Erdoğan bana sadece 6 günde bir 'Hitler' diyor

Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:

 

"Türkiye'yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece altı günde bir bana 'Hitler' diyor."

 

​Öte yandan, ülkenin önde gelen gazetelerinde Haaretz'ın bugünkü (11 Aralık) manşeti "Türk muhalifler rejimin onları nasıl 'kaybetmeye' çalıştığını anlatıyor" başlığını taşıyor. 

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