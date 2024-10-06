Netanyahu'dan 'ambargo' çağrısı yapan Macron'a: Yazıklar olsun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Tel Aviv'deki Kirya Karargahı'nda açıklamalarda bulundu. İran’ın füze saldırısına değinen Netanyahu, "İran 2 kez topraklarımıza ve şehirlerimize yüzlerce füze fırlattı. Tarihteki en büyük balistik füze saldırılarından biri" dedi.

İHA'nın aktardığına göre, İran saldırısına misilleme yapılıp yapılmayacağına değinen Netanyahu, "Dünyada hiçbir ülke kendi şehirlerine ve vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırıyı kabul etmez ve İsrail Devleti de etmeyecektir. İsrail'in kendini savunma ve bu saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve biz de bunu yapacağız” diye konuştu.

'HİZBULLAH TÜNELLERİ İMHA EDİLİYOR'

Lübnan’daki saldırılara ilişkin de Netanyahu, “Kuzey sakinlerine verdiğim sözü yerine getirmeye başladık. Nasrallah'ı ve Hizbullah liderliğini ortadan kaldırdık, Celile'yi işgal etmeyi ve vatandaşlarımıza karşı 7 Ekim'dekinden daha büyük ve daha korkunç bir katliam gerçekleştirmeyi planlayan Rıdvan Gücü'nün komutanlarını ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hizbullah'ın füze ve roket stokunun büyük bir bölümünü imha ettiğini belirten Netanyahu, şöyle devam etti:

“Bugünlerde askerlerimiz Hizbullah'ın sınırlarımıza yakın yerlerde gizlice hazırladığı terör tünellerini imha ediyor. Tehdidin ortadan kaldırılmasını henüz tamamlamamış olsak da, savaşın seyrini ve dengesini açıkça değiştirdik ve kollarımız daha fazla eylem için uzanmış durumda."

'AMBARGO ÇAĞRISI UTANÇ VERİCİ'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısına ilişkin konuşan Netanyahu, çağrının “utanç verici” olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bugün İsrail, medeniyet düşmanlarına karşı yedi cephede kendini savunuyor. İsrail, İran'ın başını çektiği barbarlık güçleriyle savaşırken, tüm medeni ülkeler İsrail'in yanında dimdik durmalıdır. Ancak Başkan Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunuyorlar. Yazıklar olsun onlara" dedi.

İsrail’in Fransa ve silah ambargosunu destekleyen devletlerin yardımı olmadan da kazanacağını savunan Netanyahu, "Ancak utançları savaş kazanıldıktan çok sonra da devam edecek. İçiniz rahat olsun, İsrail bizim için ve dünyada barış ile güvenlik için bu savaşı kazanana kadar mücadele edecektir” diye konuştu.

MACRON 'AŞIRIYA KAÇIYOR' DEDİ

Macron da, Tel Aviv hükümetine silah ambargosu çağrısına yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifadelerinin "aşırıya kaçtığını" belirtti. Fransız basınındaki haberlere göre Macron, İsrail'e yönelik silah ambargosu çağrısı hakkında Netanyahu'nun yorumlarını yanıtladı.

AA'nın aktardığına göre, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok" ifadesine yer verildi. Açıklamada, ayrıca, Macron'un Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlı olduğunu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bizzat kendisinin söylediği kaydedildi.

Elysee Sarayı'nın açıklamasında, Macron'un, ülkesinin İran veya ona yakın vekil güçlerin herhangi birinin İsrail'e saldırmasına izin vermeyeceğini ve güç kullanması durumunda her zaman Fransa'yı karşılarında bulacağını söylediği aktarıldı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulunmuştu. Bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silahların ambargolanması gerektiğini belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.

Macron, "sivil halkı feda ederek terörle mücadele edilmeyeceğini" vurgulayarak "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz" ifadesini kullanmıştı.